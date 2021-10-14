Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас находится с визитом в США для участия в третьем раунде американо-греческого стратегического диалога. Об этом сообщает AMNA 14 октября.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

Ожидается, что Дендиас подпишет второй Протокол о внесении поправок в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США (MDCA) со своим американским коллегой, госсекретарем Энтони Блинкеном.

Заявления будут сделаны во второй половине дня и будут транслироваться в прямом эфире на веб-сайте Госдепа США.

Дендиас также встретится с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, который также будет в Вашингтоне, и примет участие в мероприятии Центра анализа европейской политики, посвященном роли Греции в Восточном Средиземноморье.