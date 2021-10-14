Улан-Удэ, 14 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Комиссия правительства РФ одобрила выделение Бурятии бюджетного кредита на сумму 2,9 млрд рублей. Деньги будут направлены на два проекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

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«Заявку Республике Бурятия на сумму 2,9 млрд одобрили на два проекта: инфраструктурное развитие центра Улан-Удэ и реконструкция тепломагистрали №3», — отметил зампред федерального правительства Марат Хуснуллин.

По словам главы региона Алексея Цыденова, модернизация теплосетей города назрела давно. Реконструкция тепломагистрали №3 позволит закрыть шесть котельных, что будет способствовать борьбе за чистоту воздуха. Кроме того, кредитные средства позволят решить вопрос реновации центра Улан-Удэ.