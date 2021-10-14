Уфа, 14 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Темпы вакцинации увеличились в Башкирии. Об этом 14 октября сообщил министра здравоохранения региона Максим Забелин на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Tim Reckmann Вакцинация

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Сообщается, что это заседание было посвящено увеличению в республике темпов вакцинации от COVID-19, усилению контроля за соблюдением ограничений для не вакцинированных жителей в целях санитарно-эпидемиологической безопасности.

Сообщается, что в республике в последние дни фиксируется увеличение объёмов вакцинации. В настоящий момент в регионе функционируют 145 прививочных пунктов.

«Люди начали активно прививаться. Недельный рост составил 37 процентов. За минувшие сутки прививку сделали 29 422 человека, из них первым компонентом — 20 081 человек. Всего первым компонентом привились 1 374 700 человек. Полностью завершили вакцинацию 1 238 126 человек», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова министра здравоохранения региона Максима Забелина, который отметил, что заболеваемость в Башкирии пока растёт.

Отмечается, что в медучреждениях республики развернуто 8105 коек, из которых две тысячи — за минувшие две недели. При этом свободными остаются 10% инфекционных коек.

«Растущее число тех, кто делает прививку, говорит о том, что наши меры убеждения начали работать. И люди нас услышали. Продолжаем усиливать работу в этом направлении. Только так мы сможем добиться коллективного иммунитета», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 октября в регионе выявили 652 случая заражения коронавирусом.