Москва, , 12:50 — REGNUM Нынешняя ситуация в Афганистане может спровоцировать массовый отток беженцев в сопредельные государства. Об этом 14 октября на брифинге заявил начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров.

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

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По его словам, к этому может привести «вытеснение этнических меньшинств с занимаемых ими территорий на фоне возрастающего уровня террористической угрозы». Тогда беженцы направятся в страны Центральной Азии, в том числе государства — члены ОДКБ, подчеркнул Сидоров.

Кроме того, скажется и массовый голод из-за сокращения поставок удобрений в северные провинции страны, который, по оценкам ООН, грозит Афганистану осенью. Также угрозу представляет и усиление террористов, которое происходит «за счёт освобождения из афганских тюрем сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вербовки боевиков, находящихся в оппозиции движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Только в Иран и Пакистан бежало более 3 миллионов афганцев», — цитирует РИА Новости Сидорова.

Он уточнил, что внутренняя миграция составила около полумиллиона человек, а число эвакуированных афганцев, которые сотрудничали с администрацией США, по приблизительным подсчётам, превышает несколько десятков тысяч.

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Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что Соединённые Штаты заложили в Афганистане бомбу замедленного действия. Он пояснил, что речь идёт о «беспрецедентном количестве современных вооружений и военной техники», оставленном американскими военными в Исламской Республике. В условиях прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это оружие может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или других группировок, представляющих серьёзную угрозу государств СНГ.

Ещё одна региональная угроза — из-за действий США боевики из Афганистана могут проникнуть в страны СНГ под видом беженцев, число которых уже начало резко расти, подчеркнул Патрушев.

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