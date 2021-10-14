Ватикан, 14 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Остров Митилини включен в список направлений предстоящего турне папы римского Франциска, согласно информации, переданной Афино-Македонскому информационному агентству 13 октября.

Папа Франциск

Ожидается, что визит понтифика в Грецию состоится в конце ноября или в начале декабря.

В рамках подготовки к визиту кардиналы прибудут на остров в четверг, 14 октября, в сопровождении сотрудников министерства миграции и убежища Греции. Они посетят временный лагерь беженцев Мавровуни (Каратепе) на острове, который находится в маршруте папы римского во время пребывания на острове.