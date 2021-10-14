Ташкент, 14 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Власти Узбекистана не обсуждают размещение военных США на своей территории. Об этом 14 октября сообщили Подробно. уз в МИД Узбекистана.

Giorgio Minguzzi Флаг Узбекистана

«Вопрос размещения американских сил в Узбекистане для борьбы с терроризмом в Афганистане не стоит и не обсуждается», — цитирует издание слова главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова.

Также, отмечает издание со ссылкой на представителя минобороны Узбекистана, Ташкент не получал предложение о размещении на своей территории антитеррористических подразделений США.

«По моим данным, Узбекистан не получал предложение на размещение на своей территории антитеррористических сил Соединенных Штатов и не планирует подобные шаги, так как это запрещено конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной нашей страны», — цитирует издание слова начальника информационной службы минобороны Узбекистана Бахрома Зульфикарова.