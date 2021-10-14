Москва, , 12:48 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета по делам СНГ Леониду Калашникову (КПРФ) разъяснить решение о проведении миграционной амнистии в отношении граждан Узбекистана, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Давайте попросим Леонида Калашникова, чтобы он нам пояснил в отношении решения, связанного с мигрантами», — сказал Володин.

По его словам, амнистия коснется только тех, у кого оказалась просрочена регистрация.

«Насколько я знаю, речь идет об административных правонарушениях, связанных с просрочкой регистрации, и ни в коем случае это не касается тех, кто нарушал наши законы, имеющих отношение к уголовному преступлению», — говорит спикер Госдумы.

Тем не менее он считает правильным донести информацию до сведения всех, «чтобы граждане понимали, о чем идет речь».

Россия разрешила въезд для 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны, говорится на сайте посольства Узбекистана.

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