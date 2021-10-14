Пекин, 14 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Компания Honda обнародовала новую стратегию электрификации, согласно которой в 2022 году она представит в Китае пять новых электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Honda Новые электрокары Honda для Китая

Первыми в Китае будут представлены электромобили серии e: N. Модели e: NS1 и e: NP1 поступят в продажу в Китае весной 2022 года.

Буква «e» в названии серии значит electrification («электрификация»), а «N» — New или Next, то есть «новый» или «следующий».

Электрокары e: NS1 и e: NP1 получили схожий экстерьер и основаны на компактном кроссовере Vezel/HR-V. Отмечается, что с 0 до «сотни» модели будут разгонятся за восемь секунд. При этом запаса хода хватит на 500 км пути.

Новые модели электрокаров Honda будут производиться на заводах Dongfeng-Honda и СП GAC-Honda.

Ранее Honda представила в Китае новый седан Integra. В продаже на китайском авторынке модель появится в ноябре текущего года.

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