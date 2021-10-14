Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году к настоящему времени от COVID-19 умерли 2500 местных жителей. Об этом 14 октября сообщили в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки была зарегистрирована еще одна такая смерть.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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Вместе с тем, в Ленобласти продолжают фиксировать медленный рост числа новых зараженных коронавирусом. За минувшие сутки лабораторным путем было подтверждено 290 случаев, что на три случая больше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились 72 811 человек. Из них выздоровели 54 743 жителя региона, в том числе 270 из них были выписаны за минувшие сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2398 ковидных коек, что на 200 больше, чем в начале текущей недели. Свободно сейчас 668 коек (27,86%).