Казань, 14 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 14 октября зарегистрировали 28 239 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 103 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего выздоровели 23 882 ковид-пациента, скончались 823 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 39 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на восемь.

Госпитализировали за прошлый день 25 человек, 78 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 47 носителей вируса, 24 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 13 октября от COVID-19 были вакцинированы 1 млн 151 тыс. 862 человека. Второй компонент антиковидной вакцины получили 972 564 человека.

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