Белокалитвинский район, Ростовская область, 14 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Три человека, в том числе двое детей, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области. За рулём автомобиля, в котором ехали пассажиры, находилась их мать, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 14 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошло около 11:00 мск на участке автодороги Белая Калитва — Апанасовка в Белокалитвинском районе. Предположительно, водитель ВАЗ-21 099 не справилась с управлением, допустила занос автомобиля и выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с КамАЗом. В результате погибли пассажиры ВАЗ-21 099 — мальчики 2001, 2008 и 2012 годов рождения. Их мать получила травмы.

Обстоятельства трагедии выясняются.