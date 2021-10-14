Старый Оскол, Белгородская область, 14 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Скандал вокруг вакцинированного пациента в ковид-госпитале Старого Оскола Белгородской области разгорается после сюжета местного телеканала, сообщает 14 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Цитата из видео «9 канала» Пациент ковид-госпиталя

В «красной зоне» больницы «9 канал» брал интервью у 27-летнего тренера по вольной борьбе. Молодой человек, рассказали телезрителям, «не пьёт и не курит, 90% поражение лёгких, в госпитале уже два месяца». В эфире прозвучало, что заболела вся его семья, тяжелее всего болезнь протекает именно у него, и он не прививался.

Через несколько дней в социальных сетях появилось ещё одно видео с места съёмки. На нём слышно, как корреспондент задаёт вопрос «Не прививался почему?» А, услышав в ответ, что тот прививался, журналист заявил, что «опустит» этот момент и напомнит, что прививаться надо.

В соцетях разгорелись жаркие обсуждения — так прививался пациент или нет. Редакция канала сделала официальное заявление:

«В ходе разговора одним из наших собеседников была высказана информация, которая может представлять интерес для правоохранительных органов. Поэтому мы не стали её публиковать. Все, у кого остались вопросы, могут задать их героям материала. Обвинения в сфабрикованной новости готовы обсудить в суде. Видеодоказательствами достоверности фактов, изложенных в репортаже, располагаем», — заявили в «9 канале».

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 апреля 2021 года введена уголовная ответственность за распространение фейков, в том числе, касающихся коронавируса и вакцинации.