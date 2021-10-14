Томск, 14 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 45 063. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлен 121 новый носитель. Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 51 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 37 389 человек.