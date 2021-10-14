Москва, , 12:53 — REGNUM Потенциальные возможности дальнейших контактов глав государств рассматриваются и в России, и в США. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 14 октября журналистам после заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что в Москве и Вашингтоне взаимно стремятся развивать контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, и это абсолютно очевидно.

По словам Лаврова, потенциальные графики дальнейших контактов президентов рассматриваются и в ходе его контактов с американским коллегой Энтони Блинкеном, и на уровне заместителей глав дипломатий.

Он добавил, что администрация президента России уведомит о согласовании сторонами взаимоприемлемых сроков таких контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, находясь в Москве, обсуждала в том числе его дальнейшие контакты с Байденом.

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