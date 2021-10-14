Каракас, , 12:36 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийское государство в поощрении ненависти и ответственности за убийство двух молодых венесуэльцев в соседнем государстве, которое произошло 8 октября.

Николас Мадуро (сс) Agencia de Noticias ANDES

В этой связи он подтвердил, что Венесуэла обратится в Международный уголовный суд, чтобы осудить президента Колумбии Ивана Дуке за преступления, связанные с преследованием и истреблением венесуэльских мигрантов.

Помимо этого, Мадуро распорядился усилить план «Возвращение на родину», чтобы все венесуэльцы, находящиеся в других странах Латинской Америки и желающие вернуться, могли это сделать.

«У венесуэльцев есть родина (…), куда они могут приехать жить без жестокого обращения и преследований», — сказал Мадуро.

Он напомнил, что на сегодняшний день, по официальным данным, в Колумбии убито более 1500 венесуэльцев, а 860 считаются пропавшими без вести.