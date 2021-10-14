Благовещенск, 14 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Якутии приняты меры по обеспечению безопасности населения в районах падения отделяющихся частей ракеты-носителя, которая 14 октября будет запущена с космодрома «Восточный». Жителей республики предупредили об опасности через СМИ и социальные сети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Службе спасения Якутии.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

Читайте также: Госкомиссия разрешила запуск ракеты со спутниками OneWeb с Восточного

Надзорные органы взяли предпусковые пробы окружающей среды в местах падения частей ракеты-носителя. В Алданском и Кобяйском районах, которые находятся под траекторией полёта, работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная комиссия допустила ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb к заправке топливом и пуску с космодрома Восточный.