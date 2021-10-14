Якутск, 14 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Время торговли алкоголем в Якутии предлагают увеличить на два часа. Соответствующий законопроект внёс в Госсобрание региона депутат республики Виктор Фёдоров, об этом он сообщил 14 октября в своём телеграм-канале.

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«Основные изменения следующие. Сдвигаем время реализации алкогольной продукции с 14 на 16 часов. То есть продавать с 16 до 22 часов. Правда, Минпред предлагает увеличить время с 14 до 22 часов, дабы сократить бутлегерство, количество отравлений, повысить поступления от акцизов. К тому же сокращение времени торговли привело к расцвету алкогольных магазинов и не привело к сокращению употребления спиртного. Надо уходить от продажи буквально в сараях, гаражах, а продавать в специально приспособленных торговых помещениях», — пояснил депутат.

Итогом предлагаемых им изменений станет в том числе закрытие 19 «наливаек» и введение квотирования на места продажи алкоголя. Виктор Фёдоров уверен в том, что существующие ограничительные меры не работают, поэтому надо двигаться вперед, чтобы общество меньше страдало от алкоголизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Фёдоров заявлял о том, что в Якутии необходимо выбивать экономическую основу нелегального бизнеса, зарабатывающего на действующих в республике антиалкогольных ограничениях. Он подчёркивал, что основные продажи алкогольной продукции приходятся на время с 19.00 до 21.00, и из-за запрета легальной торговли спиртным в это время активизируются бутлегеры, доставляющие спиртное на дом по звонку.