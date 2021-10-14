Джакарта, 14 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В ряде зарубежных СМИ заявили, что жители столицы Индонезии Джакарты боятся жаловаться на громкий призыв к молитве, сообщает CNN Indonesia.

mararie В мечети

По данным СМИ, одна из жительниц Джакарты, просыпается каждое утро в 03:00 из-за призыва к молитве.

В издании отметили, что жалобы на призыв к молитве в Индонезии деликатны и могут привести к обвинениям в богохульстве — преступлении, за которое предусмотрено наказание до пяти лет тюремного заключения.

«Громкоговорители используются не только для призыва к молитве, но и для того, чтобы разбудить людей за 30−40 минут до молитвы», — заявила жительница Джакарты.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 688 800 доз вакцины против коронавируса от правительства Франции.