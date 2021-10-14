Белград, , 13:05 — REGNUM Посольство США в Белграде внимательно следит за ситуацией на севере Косово и Метохии. Об этом заявил глава американской дипломатической миссии в Сербии Энтони Годфри 14 октября.

Энтони Годфри U.S. Department of State

«Будьте уверены, мы оказываем сильное давление на Приштину и ожидаем, что люди там возьмут на себя ответственность за свои акции», — заявил Годфри изданию «Новости».

При этом Годфри отметил, что нужно использовать шанс для продвижения в переговорах о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной.

«Чем дольше откладывается решение вопросов, тем хуже будет ситуация», — сказал Годфри.

Напомним, что 13 октября в городах Косовска Митровица и Звечан произошли столкновения между протестующими сербами и албанскими боевиками «РОСУ» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM). Протесты вызвала акция «РОСУ», предпринятая на севере Косово под предлогом борьбы с криминалом. Десять сербов получили ранения, один находится в критическом состоянии.