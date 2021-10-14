Чебоксары, 14 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Чувашии за прошедший день выявили 115 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 10 пациентов. Об этом сообщает 14 октября оперативный штаб России.

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С начала пандемии в республике официально зарегистрировали 35 342 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 115. Выздоровел 31 791 пациент с коронавирусом, в том числе за минувший день вылечились 10 больных. За сутки жертвами коронавируса стали 10 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умерли 2487 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 40-й неделе текущего года (4−10 октября) зарегистрировали 9541 случай заболевания ОРВИ, что больше показателей предыдущей недели на 2,1% и среднемноголетнего уровня заболеваемости ОРВИ на 65,4%.

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