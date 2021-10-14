Минск, 14 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Серьезную озабоченность по поводу незаконного одностороннего внешнего давления посредством санкций выразили главы МИД стран Содружества независимых государств (СНГ). Об этом 14 октября рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

МИД России Владимир Макей

«Мы последовательно отмечаем важность сплоченности и взаимодействия в рамках СНГ для эффективного ответа на общие для наших стран вызовы и угрозы. В этом контексте мы выразили серьезную озабоченность в связи с постоянно расширяющейся практикой неограниченного и незаконного одностороннего санкционного прессинга извне на страны СНГ», — сказал он.

Также Макей добавил, что в ходе заседания главы МИД стран СНГ провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной проблематике и вопросам углубления сотрудничества на пространстве, а также обсудили ситуацию около внешних границ содружества и особенно обстановку в Центральной Азии.

«Белорусская сторона в очередной раз подчеркнула необходимость извлечения уроков из тех событий, которые имели место не только в нашей стране, но и других государствах региона, в том числе на постсоветском пространстве», — добавил глава белорусского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что региональную интеграцию в рамках СНГ необходимо развивать в условиях кризисов и современных угроз.