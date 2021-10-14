Черкесск, 14 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии для остановки распространения коронавирусной инфекции необходимо привить 80% населения. Такую установку дал главный санитарный врач региона Сергей Бескакотов в постановлении от 12 октября 2021 года.

Mil.ru Вакцинация

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев», — следует из постановления.

К настоящему времени в регионе полностью привиты почти 107 тыс. жителей. С учетом того, что численность региона составляет свыше 465 тыс. человек. План по вакцинации выполнен не более чем на 24%. При этом следует напомнить, что из этого числа следует вычесть переболевших COVID-19, детей и тем, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в регионе было объявлено об обязательной вакцинации лиц старше 60 лет и сотрудников практически всех предприятий и организаций, в том числе сферы услуг, образования, здравоохранения, а также госслужащих, сотрудников правоохранительных ведомств и других.