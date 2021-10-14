Москва, 14 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Рубль сдал позиции на торгах 13 октября, ускорив коррекцию от июньских максимумов. Об этом 14 октября сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, оттолкнувшись от зоны 71,40 руб., достигнутой в начале недели, доллар в моменте вплотную приближался к отметке 72 руб., которая «оказала сопротивление». Сегодня пара доллар/рубль открылась «медвежьим гэпом», вернувшись в зону 71,50 руб., отметил он.

Переславский добавил, что «наша валюта» не смогла воспользоваться вчерашним ослаблением доллара — возобладала тяга к фиксации прибыли, тем более что «американская инфляция отразила дальнейший рост, превысив прогнозы». По его словам, сегодня USD продолжает отступление на мировой арене, что в сочетании с возобновлением роста нефти способствует укреплению рубля. В контексте энергетического фактора у «россиянина» есть шансы на дальнейший рост, поскольку восходящий потенциал Brent, несмотря на признаки перегретости рынка, похоже, еще не исчерпан, отметил он.

С другой стороны, добавил эксперт, отступление доллара может оказаться кратковременным явлением. Инфляция продолжает ускоряться, Федрезерв подтвердил готовность к сокращению покупок активов, а динамика спроса на риск остается нестабильной. Все это говорит о высокой вероятности возобновления подъема индекса USD к новым годовым максимумам, что в свою очередь ограничивает «бычий потенциал рубля», отметил он.

По его словам, в ближайшей перспективе пара доллар/рубль может оставаться под давлением. Более того, не исключена попытка тестирования минимумов в районе 71,40 руб., однако ухода под отметку 71 руб. не ожидается. В случае возобновления роста котировки встретят первое сопротивление в районе 71,80 руб., сказал эксперт.