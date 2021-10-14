Оттава, 14 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В сети появились фотографии редкой версии Volkswagen Touareg, оснащенной 6,0-литровым мотором W12. Об этом сообщается на сайте Eclection Specialty Auto Sales.

Eclection Specialty Auto Sales Volkswagen Touareg W12 Sport

На данный момент модель продается в Канаде. Volkswagen Touareg первого поколения получил 12-цилиндровый бензиновый мотор.

Данная версия была выпущена в 2005 году. Тираж модели составил первоначально всего 500 экземпляров.

Volkswagen Touareg W12 Sport получил расширенные колесные арки, иной бампер с воздухозаборниками большего размера, а также тормоза Brembo с красными суппортами.

Двенадцатицилиндровый мотор объёмом 6,0 л обладает мощностью 450 л. с. 600 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 5,8 секунды.

Напомним, в сентябре 2021 года компания Volkswagen представила на российском авторынке обновленный кроссовер Teramont.

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