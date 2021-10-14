Москва, 14 октября 2021, 12:29 — REGNUM В Белоруссии необходимо обеспечить максимально комфортные условия для российской прессы, заявил 14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, у Москвы и Минска «есть некоторые идеи, которые мы будем реализовывать в ближайшее время».
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 1 на 2 октября в Белоруссии был задержан журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко. В настоящее время он находится в изоляторе в Минске. Задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни и оскорблении представителя власти. 5 октября «Комсомольская правда» объявила о закрытии минского офиса.