Москва, , 12:29 — REGNUM В Белоруссии необходимо обеспечить максимально комфортные условия для российской прессы, заявил 14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров МИД России

«Я разговаривал в очередной раз с моим коллегой, министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. У нас есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Белоруссии и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях», — сказал Лавров журналистам.

По его словам, у Москвы и Минска «есть некоторые идеи, которые мы будем реализовывать в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 1 на 2 октября в Белоруссии был задержан журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко. В настоящее время он находится в изоляторе в Минске. Задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни и оскорблении представителя власти. 5 октября «Комсомольская правда» объявила о закрытии минского офиса.