Ульяновск, 14 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки зарегистрировали 357 новых случаев заражения коронавирусом, также как и накануне. Об этом свидетельствуют обновленных данные оперативного штаба России.

В медицинской маске

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По информации на 14 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 87 878 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 357. Победили болезнь 77 206 пациентов, в том числе за сутки вылечились 400 человек. За минувший день в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 12 человек. Всего с начала пандемии скончались 2772 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, госслужащих, работников органов власти и подведомственных им организаций.

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