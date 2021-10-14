Вашингтон, 14 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Популярная социальная сеть Instagram работает с перебоями в ряде стран. Данные об этом 14 октября опубликованы порталом Downdetector.

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Пользователи стали жаловаться на неполадки ещё 13 октября. На следующий день зарегистрированы всплески обращений от них.

Чаще всего проблемы с приложением возникают у жителей США, Великобритании и Германии. Пользователи в частности не могут просмотреть новостную ленту. Незначительные сбои наблюдаются и в России.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на сбои жаловались пользователи облачного сервиса Amazon Web Services, видеохостинга YouTube, мессенджера Telegram.

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