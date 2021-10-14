Киев, 14 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Киев слышит все сигналы США и прекрасно понимает, какие из них действительно адресованы ему, а какие делаются для внешнего потребления, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 октября, комментируя высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд раздает на Майдане печенье

Ранее Захарова заявила: Россия надеется, что Украина услышит мнение США об актуальности Минских соглашений, высказанное (по сообщениям российской стороны) заместителем госсекретаря США Викторией Нуландна встрече сзаместителемруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

« Позиция Вашингтона по всему комплексу вопросов, связанных с Украиной и российско-украинскими отношениями, лжива и лицемерна. Цель США — держать Украину в качестве постоянного враждебного фактора против России. Будущее народов Украины, да и самой этой страны как таковой, им безразлично.

Сама потребность остановить войну в Донбассе стала производной от осуществлённого при поддержке США госпереворота в Киеве. Киеву не удалось подчинить себе часть Донбасса, он получил в Донбассе жёсткий отпор, и Вашингтон вынужден был смириться с теми условиями прекращения военных действий, которые были зафиксированы в Минске в 2014 и 2015 годах.

Позже США почувствовали, что выполнение этих соглашений для их позиций и позиций их ставленников на Украине чревато. Они и дальше будут предпринимать все возможные усилия с целью максимально притянуть Россию к происходящему в Донбассе, перевалить на неё вину за отсутствие там мира. Эту линию Киев и проводит в жизнь.