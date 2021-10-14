Главный сигнал Киеву из США – это продолжать враждебную России политику
Киев, 14 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Киев слышит все сигналы США и прекрасно понимает, какие из них действительно адресованы ему, а какие делаются для внешнего потребления, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 октября, комментируя высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд раздает на Майдане печенье
Ранее Захарова заявила: Россия надеется, что Украина услышит мнение США об актуальности Минских соглашений, высказанное (по сообщениям российской стороны) заместителем госсекретаря США Викторией Нуландна встрече сзаместителемруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.
«Позиция Вашингтона по всему комплексу вопросов, связанных с Украиной и российско-украинскими отношениями, лжива и лицемерна. Цель США — держать Украину в качестве постоянного враждебного фактора против России. Будущее народов Украины, да и самой этой страны как таковой, им безразлично.
Сама потребность остановить войну в Донбассе стала производной от осуществлённого при поддержке США госпереворота в Киеве. Киеву не удалось подчинить себе часть Донбасса, он получил в Донбассе жёсткий отпор, и Вашингтон вынужден был смириться с теми условиями прекращения военных действий, которые были зафиксированы в Минске в 2014 и 2015 годах.
Позже США почувствовали, что выполнение этих соглашений для их позиций и позиций их ставленников на Украине чревато. Они и дальше будут предпринимать все возможные усилия с целью максимально притянуть Россию к происходящему в Донбассе, перевалить на неё вину за отсутствие там мира. Эту линию Киев и проводит в жизнь.
Добавлю лишь, что Киев слышит все сигналы США и прекрасно понимает, какие из них действительно адресованы ему, а какие делаются для внешнего потребления. Не пристало России в урегулировании проблем в своем окружении опираться на сигналы США», — отметил Михаил Демурин.