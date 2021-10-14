Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Более трех тысяч метростроителей Санкт-Петербурга, которые до этого были трудоустроены в обанкротившемся «Метрострое Петербурга», перешли в новое АО «Метрострой Северной столицы» (МССС). Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе новой компании, которой присвоен статус единственного строителя метро в Петербурге.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Метростроители

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до середины октября планируется перевести все 3,5 тыс. сотрудников предприятия-банкрота. Перед трудоустройством они должны пройти медицинский осмотр, который даёт допуск к работе под землей.

«Отметим, что сотрудники, которые находятся в отпусках, на больничных или по другим объективным причинам ещё не смогли подписать трудовой договор, смогут это сделать до конца года», — утончили в МССС.

АО «Метрострой Северной столицы» — совместное предприятие правительства Санкт‑Петербурга (65%) и Группы ВТБ (35%). Общество было учреждено 12 октября 2020 года для реализации планов Петербурга по строительству метро. 1 октября 2021 года правительство РФ признало МССС единственным исполнителем осуществляемых комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В постановлении федеральные власти прописали 37 пунктов, по которым в ближайшее время АО должно будет начать работу.