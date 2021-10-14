Вологда, 14 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние сутки скончались десять ковид-пациентов, с начала пандемии жертвами инфекции стали 2030 человек, сообщает оперштаб.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

По данным статистики, за сутки в регионе коронавирус был выявлен у 299 человек. Всего за весь период наблюдений зарегистрировано 72 616 заражений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине выявлены фальшивые справки о прохождении ПЦР-тестов на ковид.