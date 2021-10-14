Орск, Оренбургская область, 14 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области один корпус перинатального центра перепрофилировали под COVID-госпиталь. Новое отделение начало работать с 14 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

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В COVID-госпитале лечение проходят восстанавливающиеся пациенты. Отделение рассчитано на 50 коек. Глава минздрава Татьяна Савинова заявила о безопасности соседства больницы и ковидного центра.

Напомним, в регионе ухудшается эпидситуация, связанная с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Суточный показатель выявляемых заражений каждый день увеличивается. В регионе активизировалась работа по проверке общественного транспорта, торговых объектов на предмет соблюдения масочного режима и безопасной дистанции.