Москва, 14 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 6712 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель является максимальным с 4 июля 2021 года. Днём ранее, 13 октября, выявили 4410 новых случаев заражения. Таким образом, в столице зафиксирован резкий рост числа заражений. Всего в городе с начала пандемии выявлено 1 699 498 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что на этой неделе в Москве организовали бесплатное экспресс-тестирование от коронавирусной инфекции. Те, кто получает положительный тест, проверяют результат с помощью ПЦР-исследования. С 14 октября экспресс-тестирование запустили и в десяти школах Москвы.