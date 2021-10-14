Уфа, 14 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Дробная подача кислорода в связи с его недопоставкой идет в больнице скорой медицинской помощи г. Уфы. Об этом 13 октября сообщила главный врач этой больницы Ирина Карамова на странице главы Башкирии Радия Хабирова в социальной сети, отвечая на вопрос местной жительницы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

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«В 22-ой больнице в отделении отключили кислород. У людей падает сатурация. Что это? Неужели проверяют нас на выживаемость?», — написала местная жительница.

По словам Карамовой, в отделениях этой больницы идёт дробная подача кислорода в связи с его недопоставкой.

«В ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа в отделениях идёт дробная подача кислорода в связи недопоставкой кислорода. Поставка кислорода на сегодня уменьшена. Дополнительно в отделениях розданы концентраторы кислорода, в реанимации подача кислорода осуществляется в полном объеме. Подача кислорода в отделениях госпиталя будет возобновлена в 21:00 часов», — сообщила она.