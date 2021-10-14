Саранск, 14 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум.

В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Пациент на ИВЛ

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 615 человек.

Как сообщалоИА REGNUMпо состоянию на 14 октября в регионе выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 107 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 453 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3803 человека.