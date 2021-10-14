Порт-о-Пренс, 14 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Директор гаитянской полиции Леон Чарлес уволил главу Западного департамента, где расположена столица, на фоне роста уровня насилия и отсутствия безопасности, который создают преступные банды. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Alex Proimos Полиция Гаити

В настоящее время департамент возглавляет комиссар Френель Сайнтиль, сменивший на этом посту Алекса Пьера Луи, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Чарлес признал, что изменения являются частью стратегических планов по решению проблемы отсутствия безопасности, которая унесла сотни жизней с июня 2021 года, когда вооруженные банды начали открытую войну за контроль над Мартиссаном на южной окраине Порт-о-Пренса.

Помимо Луи, начальник полиции перевел главного комиссара Петион-Вилье Патрика Розариона в Центральное управление административной полиции.

Эти изменения направлены на восстановление порядка, обеспечение присутствия правоохранительных органов на улицах и ликвидацию банд, сказал Чарльз.

Перемещения в подразделениях происходят после визита заместителя государственного секретаря США Узры Зейи, которая пообещала выделить 15 миллионов долларов на борьбу с вооруженными бандами, и которая за время своего короткого пребывания испытала на себе по меньшей мере один день напряженности в столице.

В среду, 13 октября, СМИ сообщили о стрельбе из автоматического оружия в Мартиссане, который связывает Порт-о-Пренс с южными департаментами, а сотрудники Управления иммиграции протестовали против похищения своего коллеги в Круа-де-Буке, примерно в 11 километрах к северо-западу от столицы.

Также 11 октября жители Монтань-Нуар и Дельмас провели демонстрации в связи с похищением нескольких граждан, а в Мартиссане предполагаемые вооруженные банды парализовали движение, требовали плату с водителей автомобилей, и в течение нескольких часов район был непроходим.

Безопасность особенно ухудшилась в последние месяцы: правозащитные организации сообщили о более чем 200 похищениях людей с целью выкупа, что на 300% больше, чем во втором квартале этого года.