Белград, , 12:54 — REGNUM Использовав огнестрельное оружие против мирных демонстрантов, Приштина перешла красную линию. Об этом заявил глава комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун 14 октября.

Милован Дрецун Inmatija03

По словам парламентария, это путь, который ведет в серьезную дестабилизацию

«Нужно провести расследование и определить ответственность. Мы должны требовать проведение независимого международного расследования для того, чтобы узнать, кто приказал использовать огнестрельное оружие. Они (албанские боевики — ИА REGNUM) сделали это под предлогом борьбы против криминала, но на самом деле это была демонстрация силы на севере Косово», — рассказал Дрецун в эфире телеканала РТС.

Парламентарий считает, что Приштина не отказалась от своих планов взять под контроль север края, населенный преимущественно сербами. В данном случае контингент KFOR (военная миссия под руководством НАТО в Косово — ИА REGNUM) должен обеспечить безопасность в Косово и Метохии, отметил Милован Дрецун.

Напомним, что 13 октября на север Косово и Метохии ворвались албанские боевики «РОСУ» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM). В качестве официальной причины проведения их акции была названа «борьба с контрабандой». Недовольные сербы вышли на улицы в северной Митровице и Звечане. В какой-то момент боевики открыли огонь по демонстрантам, есть раненые.