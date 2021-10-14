Ташкент, 14 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В настоящее время для освещения выборов президента в Узбекистане аккредитовали 1565 представителей различных средств массовой информации (СМИ). Об этом 14 октября сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана.

СМИ

«Аккредитовано 1419 представителей местных СМИ и 146 представителей зарубежных СМИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЦИК Узбекистана поступили заявки еще от 27 местных СМИ.