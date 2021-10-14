Москва, , 12:18 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос о приглашении в нижнюю палату парламента генпрокурора Игоря Краснова, а также главы МВД Владимира Колокольцева, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

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В ходе пленарного заседания с таким предложением выступил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, он обратил внимание на политическое преследование, которому были подвергнуты представители КПРФ, в том числе депутаты Госдумы, муниципальные депутаты и представители СМИ.

«Попросим председателя профильного комитета Василия Пискарёва данный вопрос проработать с генеральным прокурором, с министром внутренних дел, и с учетом их графика и графика Госдумы пригласить и одного, и другого в рамках «правительственного часа», — сказал Володин.

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») готовит график проведения «правительственных часов» с участием министров и глав ведомств.

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