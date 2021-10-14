Москва, 14 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску посетит Россию с визитом в ноябре, заявил 14 октября глава МИД РФ Сергей Лавров.

МИД России Сергей Лавров

«Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в РФ в следующем месяце», — сказал Лавров журналистам.

Министр добавил, что Москва готова к контактам с Молдавией, в том числе на высшем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что переговоры о поставках газа из России в Молдавию затянулись из-за того, что стороны не могут договориться об условиях нового контракта на фоне роста цен на этот ресурс на мировом рынке.

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