Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на время следствия бывшего сотрудника ФСБ Алексея Лукьянца, а также Дмитрия Авдушева, подозреваемых в разбойном нападении на мужчину. Добычей злоумышленников стали 10,6 млн рублей. В автомобиле, которым пользовались налётчики, было оставлено зажигательное устройство для уничтожения следов. Оно было обезврежено.

Prokuror-kaluga.ru Разбой

Нападение на мужчину с крупной суммой денег в сумке было совершено вечером 12 октября в холле бизнес-центра на улице Смоленской, 33 в Московском районе Петербурга. Двое неизвестных жестоко избили твердыням предметом свою жертву и отняли у него сумку с деньгами в разной валюте. Всего добычей стали 10 690 196 рублей (по курсу ЦБ). После разбоя неизвестные скрылись на автомобиле Daewoo Matiz с подменными номерными знаками.

Как сообщили 14 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, в ходе расследования возбужденного уголовного дела выяснилось, что за организацией нападения стоит бывший сотрудник органов ФСБ России Лукьянцев. А в исполнении разбойного нападения участвовали три его подельника — Авдушев, Архипов и Новожилов. По данным следствия, двое последних и наносили многочисленные травмы жертве. Авдушев сидел за рулем Matiz. Лукьянцев в самом нападении не участвовал, но, как установили следователи, пристально следил за процессом из автомобиля Toyota Camry, припаркованного неподалеку. Также он координировал действия разбойников по рации.

Несмотря на то, что бывший силовик знаком с правилами оперативно-розыскных мероприятий, скрыться от правоохранительных органов ему и его подельникам не удалось. 13 октября Лукьянец и Авдушев были задержаны. После чего следствие вышло с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Объясняя необходимость ареста, следствие, помимо упоминания бывшего места службы Лукьянцева, указало на то, что в автомобиле, на котором скрывались злоумышленники, было заложено самодельное зажигательное устройство. Оно должно было полностью уничтожить какие-либо биологические следы преступников, однако привести его в действие разбойники не успели. Помимо этого, во время задержания Авдушев пытался скрыться, оказал активное сопротивление, причинив полицейскому телесные повреждения.

«Лукьянец и защитник возражали, считая ходатайство незаконным и необоснованным, а причастность недоказанной, просили избрать домашний арест, ссылаясь на наличие регистрации в Петербурге, согласие родителей на исполнение домашнего ареста по адресу его регистрации, на пожилой возраст родителей, их тяжелые заболевания и инвалидность, — рассказали в ОПС. — Авдушев и защитник также возражали, считали ходатайство необоснованным, а причастность недоказанной, просили домашний арест».

Выслушав доводы сторон, суд постановил избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря текущего года. Мера пресечения двум другим подозреваемым будет избрана позже.