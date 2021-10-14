Ярославль, , 12:14 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился с депутатами Госдумы от Ярославской области. Об этом рассказал депутат Госдумы, экс-губернатор Анатолий Лисицын.

Михаил Евраев Yarregion.ru

По словам Анатолия Лисицына, новый глава региона активно интересовался ярославскими проблемами.

«Разговор продолжался почти полтора часа. Задавал все вопросы, которые касаются проблематики, тех тем, которые в Ярославле достаточно болезненные. Мы отвечали, дали свои рекомендации. Посмотрим, насколько эти рекомендации будут выполнены. Потому что для нас важно, чтобы ярославцы почувствовали, что пришла команда, которая выстроит со всеми отношения, ликвидирует те проблемы, которые были у ярославцев. Понять, что власть будут общаться с народом открыто, честно. Ну и станет частью тех социальных и исторических традиций, которые мы всегда берегли и будем беречь», — рассказал Анатолий Лисицын.

По мнению Лисицына, Михаил Евраев «детально изучил всю проблематику» Ярославской области. По итогам встречи депутат пообещал кадровые перестановки в регионе.

«Во всех уровнях власти произойдут определённые перестановки. Я не исключаю, что и кто-то из предыдущей компании Миронова может остаться. У меня, допустим, неплохое впечатление о том как работал Авдеев. Баланин неплохой, как экономист показал себя. Ну насчёт остальных у меня нет каких-то особых надежд, что они могут остаться», — сказал Анатолий Лисицын.

По словам Лисицына, врио губернатора пообещал переехать жить в Ярославль.

«Во-первых он сказал, что он пропишется здесь, семью привезёт сюда. Это было сказано во время встречи. Он был поражён когда узнал, что Миронов был даже не прописан и не смог проголосовать на выборах прошедших», — рассказал Лисицын.

Представление нового главы региона пройдёт в Ярославле 15 октября.

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