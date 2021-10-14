Чита, 14 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Забайкальском крае в сентябре 2021 года (по сравнению с августом 2021 года) отмечен значительный рост цен в сфере услуг. Сообщает территориальное управление государственной статистики, особенно сильно подорожали услуги образования — на 14,2%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за коммунальные услуги

Услуги среднего образования стали дороже на 6,2%, услуги профессионального обучения — на 19,2%, услуги высшего образования — на 10,2%.

Менее, чем на один процент подорожали услуги страхования, бытовые и жилищные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкальского края с начала 2021 года выявила более 1,4 тыс. нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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