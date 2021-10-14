Пермь, 14 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Пермском крае решили взяться за компании, которые неофициально занимаются организацией рыбалки. Такие организации начнут выводить «из тени». Об этом проинформировал заместитель председателя регионального правительства Александр Борисов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

U.S. Fish and Wildlife Service Рыба

Чиновник отметил, что деятельность по производству рыбы ведут несколько десятков предприятий. Часть из них неофициально занимаются организацией рыбалки и других видов отдыха на водоемах. Проблема заключается в том, что такие компании не занимаются вопросами воспроизводства рыбы. Поэтому региональные минприроды и минсельхоз прорабатывают алгоритм введения данных компаний в «светлую» зону.

Добавим, на территории Пермского края в 2020 году произведено 107 тыс. тонн товарной рыбы — стерляди, форели, осетровых и других видов. На поддержу хозяйств, работающих в сфере рыболовства и рыборазведения, за последние три года направлено более 27 млн рублей из разных бюджетов.

В водоемах Прикамья насчитывается 42 вида рыб. Одной из мер по сохранению и увеличению численности водных биоресурсов являются мероприятия по искусственному воспроизводству.