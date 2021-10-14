Архангельск, 14 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Прокуратурой Архангельска проводит проверку в детском саду, воспитанники которого накануне, 13 октября, подверглись нападению бойцовской собаки.

Людмила Миг Детский сад

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка эффективности мер, принятых администрацией образовательной организации по созданию безопасных условий для содержания воспитанников, своевременности и достаточности оказанной детям медицинской помощи и возмещения причиненного им вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, бультерьер, находившийся на улице без хозяина, напал на детей и воспитателя детского сада. У двух мальчиков повреждена одежда, ещё у двух детей и воспитателя зафиксированы укусы.