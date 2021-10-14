Черкесск, 14 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию для многочисленных групп населения. Среди них в первую очередь лица старше 60 лет, работники предприятий различных отраслей и госслужащие. Об этом сказано в постановлении главного санитарного врача республики Сергея Бескакотова от 12 октября 2021 года.

Tim Reckmann Вакцинация

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Отмечая наличие неблагоприятного прогноза «течения эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции в совокупности с наложением на них начала эпидемического подъема заболеваемости населения гриппом и ОРВИ», которое «не позволяют рассчитывать на снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией без существенного увеличения уровня иммунной прослойки среди населения к данному заболеванию», глава регионального управления Роспотребнадзора постановил расширить охват вакцинацией до 80% населения.

В число лиц, подлежащих обязательной прививке от коронавируса, входят, в частности, сотрудники сферы образования и медобслуживания населения, сферы услуг и торговли, работники промышленных предприятий, сфер ЖХК, строительства, сельского хозяйства и других.

Проведение вакцинации должны обеспечить среди своих работников руководители гостиничного и туристического бизнеса, владельцы аптек, руководство досуговых и культурных предприятий, в том числе кинотеатров, библиотек, музеев, детских игровых комнат, государственных учреждений и других предприятий, деятельность которых связана с общением с большим числом людей.

Постановлением также устанавливаются сроки проведения вакцинации. Первым компонентом вакцины против коронавируса граждане должны быть привиты не позднее 9 ноября, вторым — 7 декабря 2021 года. В случае неисполнения указания, сотрудники, не имеющие ни одной прививки против COVID-19, с 10 ноября должны отстраняться от работы либо переводиться на дистанционный режим работы.

Напомним, по данным оперштаба на 13 октября, в Карачаево-Черкесии заболели COVID-19 26 204 человека, из них выздоровели 23 057 человек, скончался — 681.