Москва, , 12:09 — REGNUM Миграционные потоки в Россию надо сокращать, но если уж они являются фактом нашей жизни, то осуществляться трудовая миграция должна на основе четких договорённостей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 октября.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в МВД РФ объявили о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее запретили въезд на территорию страны. Амнистия не распространяется на граждан, депортированных на основании решений судов.

« Насколько я понимаю, это решение идёт в русле общего наведения порядка с миграционными потоками в нашу страну. Эти потоки надо сокращать, но если уж они являются фактом нашей жизни, то осуществляться трудовая миграция должна на основе четких договорённостей. В этом вопросе для меня присутствует и очевидное свидетельство цивилизационной притягательности России. Сегодня говорить о том, что это только наследие бывших тесных связей наших стран и народов в рамках СССР не приходится: уже выросли новые поколения и для них Россия притягательна по-своему.