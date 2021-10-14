Москва, 14 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил многомиллионный иск от Министерства обороны России к АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей». Заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Претензии поступили в суд 13 октября 2021 года. Сумма исковых требований — 113 742 386 рублей. Детали ещё не сообщались. В тот же день АО получило очередные финансовые требования от ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Сумма — более 1 млн рублей.

Напомним, в конце сентября 2021 года министерство уже обращалось с крупными финансовыми претензиями к этому же концерну. Тогда сумма составила 13,06 млн рублей. Заслушают спор 25 ноября, а 8 ноября арбитраж рассмотрит иск о взыскании 7,5 млн рублей неустойки.