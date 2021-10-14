София, 14 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Ассоциация владельцев гостиниц и баз отдыха (АВГ) Болгарии объявила об открытии нового зимнего сезона на крупнейших горных курортах страны. Об этом 14 октября проинформировало Болгарское телевидение.

Туризм

По словам специалистов, в настоящее время к приему туристов готовы до 99% объектов на всей территории болгарской части Балкан, а также внутренних горных массивов в Люлине, Славянке, Малешево и Беласице.

«На многие зимние курорты уже прибыли первые посетители, этому способствуют погодные условия», — говорится в заявлении АВГ.

Напомним, в ночь на 14 октября сразу в нескольких горных регионах Болгарии выпал снег. В населенных пунктах у Витоши, Пирина и Рилы толщина снежного покрова достигла 30 сантиметров.

Так называемый «зимний туризм» традиционно является одним из основных источников поступлений в госбюджет РБ. Согласно официальной информации, ежегодно в период с октября по март отдыхающие «оставляют» на горных курортах до $20 миллионов.