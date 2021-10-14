Саранск, 14 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 14 октября выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 107 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 453 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Kraszdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

За последние сутки в республике выписаны 73 человека, всего с начала пандемии выздоровели 25 035 жителей Мордовии. 615 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3803 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 13 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2482 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2617 человек.