Opel представил фургон Movano на базе новой платформы
Берлин, 14 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Компания Opel представила на авторынке новый фургон Movano, который построен на базе новой платформы. Об этом сообщает Automotive News Europe.
Новая «тележка» концерна Stellantis, которую получила новинка, была разработана Renault. Она позволяет экономить на эксплуатации и обслуживании машины.
Movano похож на другие модели Stellantis — Citroen Jumper, Peugeot Boxer и Fiat Ducato. Однако сборка этих фургонов организована на заводе Sevel Sud в южной Италии. А Movano производится на заводе Stellantis в Гливице (Польша).
Новинка также получила электрическую версию, которая оснащается электромотором мощностью 90 кВт или 122 л. с. Movano-e оснащается двумя вариантами аккумуляторных батарей на 37 и 70 кВт⋅ч. Запаса хода хватает на 116 и 247 км соответственно. Максимальная скорость составляет 110 км/ч.
Ожидается, что основным силовым агрегатом станет 2,2-литровый дизельный мотор мощностью от 121 до 165 л. с.
Ранее компания Opel представила хэтчбек Astra нового поколения, который получит новый дизайн внешнего вида и салона.
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