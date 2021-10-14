Берлин, 14 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Компания Opel представила на авторынке новый фургон Movano, который построен на базе новой платформы. Об этом сообщает Automotive News Europe.

Automotive News Europe Opel Movano-e

Новая «тележка» концерна Stellantis, которую получила новинка, была разработана Renault. Она позволяет экономить на эксплуатации и обслуживании машины.

Movano похож на другие модели Stellantis — Citroen Jumper, Peugeot Boxer и Fiat Ducato. Однако сборка этих фургонов организована на заводе Sevel Sud в южной Италии. А Movano производится на заводе Stellantis в Гливице (Польша).

Новинка также получила электрическую версию, которая оснащается электромотором мощностью 90 кВт или 122 л. с. Movano-e оснащается двумя вариантами аккумуляторных батарей на 37 и 70 кВт⋅ч. Запаса хода хватает на 116 и 247 км соответственно. Максимальная скорость составляет 110 км/ч.

Ожидается, что основным силовым агрегатом станет 2,2-литровый дизельный мотор мощностью от 121 до 165 л. с.

Ранее компания Opel представила хэтчбек Astra нового поколения, который получит новый дизайн внешнего вида и салона.

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